Quatrième séance des "Lions" : entraînement allégé et visite de l'Ambassadeur Cheikh Wade

Après une séance d’entrainement très intense, pendant laquelle l’équipe nationale a fait une bonne opposition mercredi, les protégés du Coach Pape Thiaw ont déroulé leur quatrième séance d’entrainement ce jeudi, toujours au QPR Academy de Londres. Une séance moins intense que celle de la veille, mais avec une variété d’exercices, joignant l’utile à l’agréable, en présence du public.

Les "Lions" ont ensuite eu l’honneur de recevoir dans la tanière l’Ambassadeur du Sénégal au Royaume uni, Son Excellence le Général Cheikh Wade.

Le Président de la Fédération Sénégalaise de Football M. Abdoulaye Fall, en compagnie des membres du Comité Exécutif et de l’administration fédérale, a tenu a remercier son Excellence le Général Wade pour son engagement permanent aux cotés "Lions" du Sénégal.

En bon militaire, son excellence a rappelé aux joueurs leur valeur cardinale s’articulant autour de la discipline, du courage et de l’esprit conquérant. Le Général ne se fait aucun doute que les "Lions" vont encore honorer le peuple Sénégalais.

Un appel bien accueilli par kalidou Koulibaly et ses camarades. Selon le Capitaine des "Lions", ils sont toujours prêts à tout donner pour satisfaire les sénégalais et sont encore plus motivés pour ce match contre le Brésil.

L’équipe fera sa dernière séance d’entrainement ce vendredi à 15h00 GMT au QRP Academy. Une séance qui sera précédée de la conférence de presse d’avant match à 14h30.





Avec FSF