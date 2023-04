« Que cela n'arrive à personne d'autre », père de la victime de viol M'mah Sylla

Le verdict est tombé pour les médecins d’une clinique privée de Conakry poursuivis pour « viol, avortement suivi de mort et administration de substances nocives’ ‘sur M’mah Sylla, une jeune secrétaire de 25 ans.



Elle est morte en 2021 en Tunisie où elle a été évacuée pour des soins d’urgence.



Mamadou Boye Sylla, père de la victime, a accueilli le verdict comme un ouf de soulagement.



Il se dit satisfait de la peine infligée aux bourreaux de sa fille, d'autant plus que pour lui "même sortis, ils ne seront plus médecins."

Pour lui, c'est l'espoir de les voir hors d'état de nuire qu'il a déposé sa plainte et que cela serve de leçon.



« Que cela n'arrive à personne d'autre », dit-il au téléphone à la BBC.