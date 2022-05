Quelque 600 migrants empêchés d'entrer en Grèce depuis la Turquie

Quelque 600 migrants ont été empêchés lundi de traverser la mer Égée et d'entrer en Grèce depuis la Turquie voisine, lors de la plus importante tentative de migration cette année selon les garde-côtes grecs. Cinq yachts et quatre canots pneumatiques ont quitté les côtes turques lundi matin. Trois yachts ont fait demi-tour, tandis que les garde-côtes turcs ont été sommés de prendre en charge les autres bateaux, a déclaré un porte-parole grec à l'AFP.