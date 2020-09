Qui est ce "photographe" nommé Conseiller technique au ministère du Commerce ?

Le Syndicat national des Agents de l'Administration du Commerce (SYNACOM) a dénoncé le management du ministre Aminata Assome Diatta. Dans un communiqué rendu public dimanche, ses membres ont parlé de tâtonnement et de voisinage du ministre, allant même jusqu’à révéler la nomination d’un photographe au poste de Conseiller technique. Une source au sein du ministère qui a requit l'anonymat a démenti cette information, ajoutant que le monsieur en question remplit toutes les conditions et mérite ce poste.



Joint par PressAfrik, notre interlocuteur s’explique : « Le Conseiller technique dont ils (les syndicalistes) parlent, il n’est pas photographe de profession, c’est quelqu’un qui a un Bac +5. Il est sorti de l’Issic (Institut Supérieur des Sciences de l’Information et de la Communication), il a fait la communication. En plus de cela, c’est quelqu’un qui a un Bac +6 à l’Inseps (Institut national supérieur de l'Éducation populaire et du Sport). Il est sorti comme Professeur d’éducation physique. Avant l’Inseps, il a fait la philosophie à l’Université Cheik Anta Diop de Dakar (Ucad) ».



Mieux encore, ajoute cette source, « C’est lui qui était le Conseiller en Communication de Bibi Baldé quand ce dernier était ministre de la Communication ». Elle souligne que dans les écoles de formation en communication, on apprend tout, on est complet, la photographie fait partie des matières.



« Lui, il est monteur, photographe, infographiste, communicant...» D’ailleurs, nous souffle-t-on, « c’est lui qui écrit les textes au niveau dudit ministère, c’est son rôle de Conseiller technique », a expliqué notre source révélant que le monsieur en question (dont nous préférons taire le nom) est plus complet que tous ceux qui travaillent au ministère du Commerce.



Si les syndicalistes le prennent pour un photographe, « c’est parce qu’ils le voient toujours en train de filmer ou prendre des photos quand ils sont sur le terrain », a-t-elle répondu, avant de préciser que : « Dans l’administration, on ne peut pas nommer conseiller technique quelqu’un qui ne remplit pas les conditions, parce que son dossier doit être d’abord envoyé au ministère de la Fonction publique ».



À en croire notre source, l’attitude des membres du Synacom est compréhensible. Elle a justifié cela par les changements opérés ces derniers jours dans le ministère.



« C’est parce qu’il y a eu des remous. Le ministre a fait des changements ces jours-ci. Elle a nommé un Secrétaire général et un Directeur de Commerce. Et c’est le nouveau Directeur du commerce qui est en train de faire des changements, des affectations non pas le ministre elle-même », a-t-elle expliqué.