Quinze organisations de la société civile exigent la tenue des Locales le 28 juin 2020

Quinze (15) organisations de la société civile dont l’ONG 3D et et le Forum civil ont exigé du gouvernement sénégalais, la tenue des élections Locales initialement prévues 1er décembre 2019, le 28 juin 2020, dans un communiqué parvenu à PressAfrik.



Ces organisations estiment que le contenu du projet de loi n°15/2019 portant report des élections, prévues le 1er décembre 2019, adopté le 28 octobre par le gouvernement, risque de dérégler le calendrier électoral républicain, de violer le principe de souveraineté nationale et de bafouer le droit de suffrage des électeurs, entre autres.



Sur ce, ces 15 organisations de la société civile et experts en matière électorale, exigent la tenue des Locales au plus tard le 28 juin 2020. Par ailleurs, ils recommandent l’évaluation de l’élection présidentielle du 25 février dernier et l’élaboration des Termes de références de l’audit du fichier électoral par la commission du dialogue national avant fin novembre.



Ces membres veulent également l’audit complémentaire du fichier électoral dans le courant décembre 2019 janvier 2020, la révision exceptionnelle, la publication des listes électorales et le contentieux entre la mi-janvier et la mi-février 2020.



Enfin, la sécurisation et l’encadrement de la durée du mandat des élus territoriaux par la Constitution, ont été aussi une de leurs préoccupations.