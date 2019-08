R. Kelly manque une audience à Chicago après avoir " refusé le transport ".

Le chanteur R. Kelly a manqué une audience à un tribunal de Chicago, Illinois.



Les procureurs ont déclaré qu'il avait "refusé le transport" depuis la prison.



La star du R&B devait comparaître jeudi dans le cadre d'une audience préliminaire pour une affaire d'abus sexuel.



L'avocat de Kelly a déclaré qu'il n'était "pas tout à fait vrai" que le chanteur avait refusé le transport, mais a expliqué que "déplacer M. Kelly est une grande entreprise".

"Il doit être là", a dit le juge Lawrence Flood à l'avocat principal de Kelly, Steve Greenberg.



Le procureur Jennifer Gonzalez a indiqué que "l'accusé devait être traduit en justice aujourd'hui. Tout s'est arrangé. Les shérifs allaient l'amener ici".



"D'après ce que j'ai compris, il a refusé le transport et c'est pourquoi l'accusé n'est pas devant votre honneur aujourd'hui", a ajouté Mme. Gonzalez.

"Je veux défendre toutes les femmes victimes d’abus sexuels"



L'avocat Me. Greenberg a soutenu que cet énoncé n'était pas " vrai à 100 % ", mais il n'a pas expliqué pourquoi Kelly n'avait pas réussi à sortir du Metropolitan Correctional Centre de la ville.



"Je ne veux pas discuter en audience publique de questions dont j'ai discuté avec le US Marshals Service", a déclaré M. Greenberg. "Qu'il suffise de dire que le service du maréchal dit que déplacer M. Kelly est une grande entreprise."



Kelly fait face à des accusations dans l'Illinois, New York et le Minnesota. Comme aucune décision n'avait été prise quant à l'endroit où Kelly serait inculpé en premier, le juge Flood avait décidé d'ouvrir un procès à Chicago.



La prochaine audience du chanteur à Chicago aura lieu le 17 septembre.