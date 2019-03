RDC : 24 morts dans le déraillement d'un train

La société nationale des chemins de fer de la République démocratique du Congo confirme qu'un train a déraillé tuant au moins 24 personnes, pour la plupart des enfants.



Plus de 30 autres ont été blessés, les plus graves ont été acheminés à l'hôpital voisin de Kakenge en territoire de Mweka.

"Nous sommes débordés par le nombre des blessés. Nous travaillons en urgences. Nous avons déjà admis 31 blessés", a témoigné Dr Jean Claude Tshimanga de l'hôpital de Kakenge à l'AFP.



L'accident qui s'est produit dans la province du Kasaï, mettait en cause un train de marchandises transportant des passagers clandestins.