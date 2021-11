RDC: 250 millions de dollars de la Banque mondiale pour soutenir la réinsertion

Des échanges ont tourné autour de l’appui aux priorités stratégiques du gouvernement congolais. Dans le secteur sécuritaire par exemple, la Banque mondiale a annoncé un appui au nouveau programme de démobilisation, désarmement et réinsertion dans trois provinces du pays.



« Beaucoup de défis »

« Le Congo est un grand pays qui doit faire face à beaucoup de défis, estime Hafez Ghanem, vice-président de la Banque mondiale pour l’Afrique orientale et australe. Mais j’ai senti qu’il y a quand même la volonté politique. Et nous, en tout cas, à la Banque mondiale, nous sommes décidés à être des bons partenaires du Congo pour le soutenir et pour l’aider. Nous sommes en train de préparer un projet qui aura comme objectif la réinsertion de ces jeunes dans la vie économique. »



« Développement »

« C’est, poursuit-il, un projet de 250 millions de dollars qui couvrent les deux Kivus, Nord-Kivu et Sud-Kivu, et l’Ituri. Ce programme va être présenté au Conseil d’administration le mois prochain et donc, on a commencé à le mettre en œuvre. La solution sécuritaire, c’est important. Mais, ce n’est pas la solution à long terme. A long terme, c’est le développement. Et c’est ce que nous allons essayer de faire ».