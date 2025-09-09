RDC - Sénégal : Nicolas Jackson égalise pour les "Lions" (2-2)

À peine cinq minutes après le coup d’envoi de la seconde période, le Sénégal remet les pendules à l’heure. Nicolas Jackson, bien placé, reprend un centre et bat le gardien congolais. Les « Lions » égalisent à la 52e minute (2-2).
