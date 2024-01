RDC: de nombreux chefs d'État attendus à la prestation de serment de Félix Tshisekedi

D’après la présidence, il s’agira de l’investiture ayant accueilli le plus grand nombre de chefs d’État étrangers depuis l’indépendance. Au total, 18 chefs d’État africains sont attendus contre trois en 2018, un seul en 2011 et neuf en 2006 quand Joseph Kabila est élu.



L’Afrique centrale sera la région la plus représentée dans les tribunes du stade des Martyrs de Kinshasa. Quasiment tous les chefs d’État de la zone ont confirmé leur participation pour cette cérémonie, selon la présidence congolaise. Ils seront aussi nombreux à venir d’Afrique australe alors que la communauté est en train de déployer une force militaire dans l’est de la RDC en remplacement de celle de la communauté est-africaine.



L’Afrique de l’Est sera d’ailleurs moins représentée lors de cette cérémonie, malgré l’adhésion récente du Congo à l’EAC, en 2022 lors du premier mandat de Félix Tshisekedi. Néanmoins, le président du Burundi, aujourd’hui allié militaire de Kinshasa, sera bien présent, tout comme le Kényan William Ruto, et ce, en dépit de tensions diplomatiques entre les deux pays.