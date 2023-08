RDC: début du procès de l'ex-Premier ministre Matata Ponyo pour détournement de fonds

En République démocratique du Congo (RDC) s'ouvre ce lundi 21 août, le procès de l’opposant et ancien Premier ministre congolais Augustin Matata Ponyo Mapon devant la Cour constitutionnelle du pays. Il est soupçonné de détournement de plus de 205 millions des 285 millions de dollars décaissés par le Trésor public pour le projet pilote du parc agro-alimentaire de Bukanga-Lonzo à 200 kilomètres de Kinshasa. L’opposant candidat à la présidentielle du 20 décembre prochain n’a eu de cesse de clamer son innocence et a dénoncé un acharnement politique.

RFI

