RDC: déplacements massifs de population après le dernier massacre Ituri

Plus de 50 000 déplacés sont arrivés à Roe, selon les chiffres du Bureau de la coordination des affaires humanitaires (Ocha).



Démunies, ces personnes passent nuit à la belle étoile depuis trois jours et sont exposées aussi aux diverses intempéries.



« Nous sommes ici avec des enfants et des personnes âgées. Nous sommes fatigués et nous avons faim. Ce que nous demandons en priorité c’est une assistance alimentaire », a dit à RFI le représentant de ces déplacés.





Certains souhaitent retourner dans leurs villages d’origine mais ils ne peuvent pas à cause de la situation sécuritaire explosive dans la zone.



Les casques bleus de la Monusco, qui étaient déployées à Drodro, lieu de l’attaque sont revenus à Roe pour renforcer la sécurité autour du site de déplacés.



Le contexte sécuritaire empêche au moins dix-sept ONG d’apporter leur assistance humanitaire ce qui affecté 300 000 personnes ayant besoin d’une aide urgente à Drodro, Fataki, Nizi, Lita, Bambu ou encore Mangala.



Plus de 1,7 million de personnes se sont déplacées à l’intérieur de la province de l’Ituri, dont plus d’un tiers dans le territoire de Djugu, selon Ocha.