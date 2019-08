RDC: en meeting à Kinshasa, Martin Fayulu reste combatif

C’est un terrain qu’il connaît, le Camp Luka. Ses meetings ici connaissent toujours un grand succès. Il est venu dire à ses militants qu’il n’abandonnera pas le combat de la vérité des urnes.



« La vérité des urnes va être révélée »



« Quoi qu’ils fassent la vérité des urnes va être révélée. N’est-ce pas comme ça ? Il ne faut pas avoir peur », a lancé à ses supporters Martin Fayulu. Et ce, même plusieurs mois après la tenue des élections. « Cela fait sept mois depuis les élections, est-ce que la flamme s’est éteinte ? », a-t-il poursuivi.



Martin Fayulu s’est une fois de plus attaqué à l’ancien président Joseph Kabila qu’il accuse d’utiliser la corruption pour, dit-il, maintenir son système, même après les élections. Il a également apporté son soutien publiquement à Jean-Jacques Muyembe, nouveau coordonnateur de la riposte contre Ebola, qui sévit dans les provinces de l’Ituri et du Nord-Kivu.



Quel avenir pour la plateforme Lamuka ?



« On a placé là docteur Muyembe. C’est lui qui avait combattu Ebola à Bikoro. C’est un fils du pays qui s’y connaît. Il faut le suivre », a expliqué le candidat à l’élection présidentielle de 2018.



Martin Fayulu ne s’est, par ailleurs, pas apesanti sur l’avenir de la plateforme Lamuka qu’il codirige avec Jean-Pierre Bemba, Moise Katumbi et Adolphe Muzito.