RDC: interpellations de militants de l'opposition

La réunion devait avoir lieu dans un endroit fermé, une école du quartier Kalebuka. La plateforme avait prévu d'y présenter ses candidats aux législatives provinciales et nationales. Informées de la tenue de ce rassemblement, les forces de l'ordre et de sécurité se sont déplacées en nombre vers ces lieux. Elles ont dispersé la foule qui, dès les petites heures du matin, s'y était rassemblée, attendant l'arrivée des animateurs locaux du regroupement Ensemble pour le changement.



Quant à Gabriel Kyungu wa Kumwanza, coordonnateur pour le grand Katanga, il a été contraint de rebrousser chemin en cours de route. « J'ai été éconduit et ramené à ma résidence sous forte escorte policière », a expliqué ce septuagénaire. Cela a provoqué la colère des partisans de l'opposition, qui s'en sont alors pris aux unités de la police, dénonçant la part belle faite à la majorité lorsque celle-ci organise des rassemblements.



Me Sonville Mukendi, porte-parole de la structure provinciale de Ensemble, parlait dans la soirée de plusieurs blessés dans les affrontements entre les deux groupes et d'une vingtaine d'interpellations. Un bilan qui, selon lui, pourra être revu à la hausse.