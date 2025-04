RDC: l'ancien président Joseph Kabila s'est rendu à Goma

Deux sources au sein du leadership de l’AFC/M23 affirment que Joseph Kabila est arrivé ce vendredi à Goma. L’information a aussi été donnée par des membres de l’entourage de l’ancien président. Côté rwandais, une source se contente d'indiquer que l'ancien président congolais se trouvait cet après-midi au Rwanda, sans préciser s'il avait franchi la frontière congolaise. Ce flou sur sa localisation exacte entretient le mystère. Certains proches se contentent de confirmer qu’un message à la nation sera diffusé, soit depuis Goma, soit depuis le territoire rwandais. Mais aucune précision n’est donnée pour l’instant.



Ce retour annoncé survient dans un contexte tendu. Depuis mardi, les services de renseignements civils et militaires mènent des perquisitions dans une propriété appartenant à Joseph Kabila à Limete, dans la capitale Kinshasa. Ce vendredi soir, son épouse, Marie Olive Lembe, est sortie de son silence. Dans un message virulent, elle dénonce un pillage : « Groupes électrogènes, panneaux solaires, véhicules… Ils ont tout pris ! », dit-elle. « Ils étaient venus chercher des armes. Où sont-elles ? », s’interroge-t-elle. RFI a pu consulter un procès-verbal de saisie établi par la justice militaire. Il confirme la confiscation de plusieurs véhicules, de batteries, de générateurs et d’un lot de matériel solaire. Le tout retrouvé entre les mains du comptable et du gardien de la concession.



Aucune réaction officielle n’a été enregistrée jusqu’ici, ni sur la localisation de l’ancien président, ni sur la sortie de son épouse. Installé officiellement au Zimbabwe et en Afrique du Sud depuis l'année dernière, Joseph Kabila avait annoncé son retour en RDC dans un message adressé à quelques médias, dont RFI, le mardi 8 avril.