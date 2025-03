RDC: l'armée ougandaise entre à Mahagi, dans le nord de l'Ituri

Une colonne de camions, de 4×4 et de véhicules armés de mitrailleuses : ce samedi matin, des soldats ougandais franchissent le poste frontière de Mahagi, une localité au nord de la province de l’Ituri en RDC, en chantant sous l’œil surpris des habitants.



« L’objectif est de protéger la population. Un accord a été signé pour élargir la zone des opérations », confirme le porte-parole de l’armée congolaise en Ituri sans donner plus de détails. Les soldats ougandais vont-ils se battre ? et si oui, contre qui ?



À l’origine, ils avaient été invités sur le sol congolais fin 2021 dans le cadre de l’opération Shujaa conjointe avec les congolais pour neutraliser les ADF, un groupe de rebelles ougandais alliés à l’État islamique. Sauf que le territoire de Mahagi n’est pas dans la zone d’action des ADF, mais plutôt celle de la Codeco et des Zaïre, deux milices locales d’autodéfense communautaire.



Il y a environ deux semaines, les Ougandais avaient déjà déployé des troupes à Bunia, chef-lieu de la province de l’Ituri, un renforcement en hommes qui coïncide avec l’expansion plus au sud du groupe armé M23, soutenu par le Rwanda.



« La frontière entre la RDC et l’Ouganda est notre zone d’influence. Rien ne s’y passera sans notre permission », a rappelé le chef d’état-major ougandais et fils du président Museveni sur son compte X personnel.