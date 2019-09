RDC: l’insécurité et Ebola au menu de la visite de Guterres à Beni

Promesse du soutien de l'ONU



Dès son arrivée, ce dimanche matin, à Beni, c'est le thème de l'insécurité que le secrétaire général des Nations unies a aussitôt évoqué.



« Je souhaite, par ma présence ici aujourd’hui, réaffirmer le plein soutien de la Monusco dans la lutte contre les groupes armés qui sèment la peur et la mort. La Monusco et ses partenaires, les FARDC et la police nationale congolaise, continueront à travailler ensemble pour ramener la paix et la sécurité dans la région. Je présente mes sincères condoléances aux familles et aux proches des victimes de cette violence. Il est important que la population de Beni sache que nous avons entendu ses cris de détresse. Les Nations unies, dans leur ensemble, sont déterminées à soutenir les autorités congolaises, les communautés locales et les acteurs de la société civile dans la lutte contre l’insécurité. C’est l’un des sujets que j’évoquerai avec les autorités nationales, à Kinshasa, dans quelques jours », a déclaré Antonio Guterres.



Message à Guterres



La question sécuritaire a également été évoquée à Goma. Antonio Guterres y a visité, samedi, un centre d’accueil pour miliciens démobilisés. Il a appelé les combattants à faire de même.



« J’ai entendu des témoignages poignants de gens qui vivaient dans la brousse, dans l’illusion qu’étant dans un groupe armé, ils pourraient avoir une vie meilleure. La vérité c’est que c’est une vie tragique, une vie sans futur. Et mon appel à tous les combattants des groupes armés qui sont encore dans la brousse, c’est qu’ils puissent aussi se présenter, qu’ils puissent aussi venir dans un centre comme celui-là et qu’ils puissent penser à une nouvelle vie en paix dans leur communauté d’origine et en se réintégrant d’une façon harmonieuse dans la société », a appelé le secrétaire général des Nations unies.



L’armée congolaise a, de son côté, communiqué pour la première fois sur ses pertes, dans le cadre de la lutte contre les différents groupes rebelles et en particulier les ADF, depuis le lancement de l’opération Sokola 1, dans cette région. L’armée aurait ainsi perdu 1 662 soldats, depuis 2014.



Sylvain Ekenge, porte-parole adjoint des Forces armées de la République démocratique du Congo, a annoncé que l’armée va prochainement renforcer sa présence sur le terrain et lancer « des opérations d’envergure seule ou avec des partenaires » et demande à la Monusco d’être plus active à leurs côtés.



« Tout ce que nous voulons c’est que la Monusco puisse effectivement jouer son rôle. Eux-mêmes savent que la Monusco ne joue pas le rôle attendu d’elle. Surtout que la FIB [brigade d’intervention], depuis un certain temps, s’est repliée sur des bases que nous ne connaissons pas. Ils ont leurs exigences. Nous, on a pas d’exigences, nous n’avons aucune objection. S’ils veulent travailler avec nous, on va travailler ensemble », a déclaré Sylvain Ekenge.