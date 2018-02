RDC: le père Yoba, interpellé par les Renseignements, a été relâché

« C'est une simple interpellation de police, nous l'avons entendu, il est déjà libéré. » Ces propos du général Vital Awashango des renseignements généraux de la police ont été confirmés par le père Sébastien Yoba que RFI a pu joindre au téléphone. Le curé a confirmé sa libération, intervenue vers 16 heures. Et il a dit avoir été interrogé entre autre sur un conflit de terrain en rapport avec la parcelle sur laquelle est érigée la paroisse Saint-Robert qu'il dirige.



Le religieux ne voulait pas en dire plus, même si entre deux phrases, il a laissé entendre que d'autres aspects ont été abordés et qu'il pourra les évoquer plus tard. D'autres interrogatoires pourront en outre être programmés dans les prochains jours pour approfondir le dossier.



Il faut dire cependant que l'interpellation du père Sébastien Yoba intervient dans un moment de crise entre le régime en place et l'Eglise catholique locale. Des prêtres et des chrétiens se disent victimes d'un acharnement outré de la part des services de sécurité. Les critiques, y compris les plus acerbes provenant des partisans du pouvoir, visent en particulier le cardinal-archevêque de Kinshasa.