RDC: le président Tshisekedi aux États-Unis pour demander de l’aide

« Je suis ici pour demander aux États-Unis de nous accompagner, afin que notre équilibre fragile se solidifie », a lancé le président de la RDC lors d’une conférence. Et Félix Tshisekedi d’enfoncer le clou : « Sans appui sérieux et puissant nous aurons plus de difficulté à nous en sortir ».



Le chef de l’État congolais souhaite que les Américains l’aident à réformer l’armée et l’administration, afin de pouvoir faire venir les investisseurs. Devant la chambre de commerce des États-Unis, il a fait miroiter au secteur privé américain les minerais stratégiques que détient son pays.



Pas d’engagement concret

Aucune rencontre n’est prévue au cours de son séjour avec le président Donald Trump, mais le chef de l’État congolais sera reçu ce vendredi par John Bolton. Un entretien annoncé sur Twitter par l’influent conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche.



Mercredi, au lendemain de son arrivée, Félix Tshisekedi a eu un face-à-face avec le secrétaire d’État, Mike Pompéo. « Les États-Unis souhaitent un partenariat visant à offrir au peuple congolais un avenir meilleur et plus prospère », a fait savoir le département d’État dans un communiqué. Mais sans évoquer d’engagement concret.