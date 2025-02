RDC: les chefs d'état-major ouganda et congolais se réunissent pour coordonner leur action en Ituri

Depuis lundi, au moins 750 soldats ougandais sont arrivés avec des véhicules blindés. Ces troupes sont installées dans le camp des FARDC, les forces armées congolaises, de Rwampara en périphérie de Bunia.



Où seront-ils déployés et avec quelle mission ? C’est tout l’objet des réunions en cours. Des réunions qui rassurent le coordonnateur de la société civile pour la province de l’Ituri, Dieudonné Lossa : « C’est la preuve que l’arrivée des soldats ougandais n’est pas une initiative unilatérale de leur part… mais bien concertée avec les Congolais. »



Car ces renforts ont suscité de l’inquiétude…



L’accord conclu en 2021 entre Kinshasa et Kampala prévoit des opérations conjointes contre les rebelles ADF, dans le cadre de l'opération Shujaa. Mais des sources militaires ougandaises ont évoqué la possibilité que ces renforts mènent aussi des opérations contre des groupes armés locaux… alors que le conflit entre les milices Codeco et Zaïre a récemment gagné en intensité…



La semaine dernière, le chef d’état-major ougandais avait aussi menacé, dans un message diffusé sur un réseau social, de lancer une offensive contre les groupes armés locaux actifs à Bunia.



De quoi faire craindre à certains une répétition du scénario de la Seconde Guerre du Congo, lorsque le Rwanda et l’Ouganda s’étaient affrontés en RDC par groupes armés interposés.