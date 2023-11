RDC: les électeurs divisés au début des campagnes présidentielle, législatives et provinciales

« Effectivement, on sait que les choses commencent demain » : Comme Cédric, croisé samedi 18 novembre au centre-ville de Kinshasa, nombreux se sont ceux qui évoquent la campagne électorale. L’occasion de pouvoir faire le choix entre les 26 candidats.



« On attend que chaque candidat puisse présenter son projet de campagne et son projet de gouvernance, et on va voir, on va réfléchir par rapport à ce que chacun dira, on va voir qui choisir. »



Un peu plus loin, Peter est en plein travail : il est régulateur pour une compagnie de bus et dit être très enthousiaste à l’approche des élections. « Cela nous fait du bien parce que ça fait avancer le pays, cela prouve que le pays a la démocratie, le pays va avancer et tout ira mieux. Je suis très très confiant. »



Alice, une jeune étudiante, nous dit qu’elle va suivre la campagne, mais elle veut avant tout un scrutin transparent : « très vigilante, surtout sur le point du choix. J’insiste sur mes camarades de l’être parce qu’on ne peut pas choisir des gens, des dirigeants qui vont venir mais qui ne sont pas là vraiment pour diriger. Parce que quand les dirigeants viennent par fraude c’est vraiment un danger pour nous. Ils viennent par leurs propres intérêts. Mais quand les dirigeants gagnent vraiment leurs voix dans la droiture, c’est différent. »



En attendant, si tous ont dit avoir leur carte d’électeur, ils ne sont pas encore surs d’aller voter le 20 décembre.



Les présidentiables sur la ligne de départ à Kinshasa et ailleurs

Aux quatre coins du pays, les présidentiables sont sur la ligne de départ. Pour le pouvoir en place, le président Félix Tshisekedi a décidé de commencer dans la capitale à Kinshasa pour un grand meeting dimanche 19 novembre au Stade des martyrs. Ses principaux challengers seront eux en province : Moïse Katumbi est attendu à Kisangani, Martin Fayulu sera lui dès ce week-end à Bandundu dans son fief.



Impossible d’énumérer le programme de campagne des 26 candidats, mais ils seront plusieurs à se rendre d’abord à l’est du pays, dans une zone en proie aux conflits. Cela notamment dans le Nord-Kivu où les territoires du Rutshuru et du Masisi ne vont pas pouvoir voter en raison de la présence de la rébellion du M23.



Il n’y a pas que les candidats présidents qui vont battre campagne : les prétendants aux postes de députés provinciaux et nationaux sont aussi de la partie. Ce n’est pas un détail puisque 25 832 candidatures ont été enregistrées pour les législatives, 44 110 pour les provinciales du 20 décembre.



La Céni répond à l’opposition et clarifie

Alors que la campagne qui doit durer un mois, jusqu’au triple scrutin du 20 décembre prochain, la Commission électorale nationale indépendante (Céni) a tenu à faire quelques clarifications. Par la voix de son président, la Céni a tenu à répondre à une partie de l’opposition. Concernant le fichier électoral : la commission dit en être au règlement des contentieux, mais que la liste définitive des électeurs sera bien affichée 15 jours avant le vote, comme le stipule la loi. Cela au niveau des centres de vote.



Autre moyen pour un électeur de vérifier son inscription : une application va être lancée. Elle doit s’appeler Céni Mobile et doit permettre de faire remonter les irrégularités.



Les candidats de l’opposition demandaient aussi l’organisation d’une nouvelle rencontre avant le début de la campagne. « Le calendrier ne le permet plus », répond Denis Kadima, qui ajoute que les canaux de discussions formels et informels restent néanmoins ouverts. Le président de la Céni veut aussi rassurer à un mois du scrutin : « il n’y a pas de retard sur le déploiement du matériel », et invite enfin les candidats à « se préoccuper plus de leur campagne électorale ».