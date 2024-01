RDC: nouvelle flambée de violence dans la Tshopo

La tension entre les Mbolé et les Lenga était retombée en fin d’année 2023, mais depuis début janvier 2024, les affrontements ont repris, entraînant de nouveaux déplacements de populations. Une situation qui inquiète l’ONG Médecins sans frontières, qui a déployé une mission sur place, nous explique Alira Halidou, chef de mission de Médecins sans frontières en RDC, au micro de Paulina Zidi de la rédaction Afrique.



« Après environ deux mois d'accalmie, les hostilités ont repris depuis janvier 2024. Des cases ont été de nouveau incendiées avec de nouvelles victimes et des blessés.



Les besoins se résument en termes d'abri, d'accès à l'eau potable et à l'assainissement.



On sait que ces personnes se retrouvent dans une situation de totale précarité, d’où, pour nous, l'intérêt d'une plus grande mobilisation. Il faut dire qu’aujourdhui, l'accès aux soins sociaux de base reste complètement limité. Médecins sans frontières demande plus d'attention et d'implication sur le drame silencieux que les populations vivent dans cette province depuis bientôt un an. C'est un cri d'alarme. »