RDC: un millier de policiers «enrôlés» par le M23 dans les territoires contrôlés

Ces enrôlements interviennent alors que des critiques se font de plus en plus pressantes en raison de l’insécurité grandissante, notamment dans les quartiers nord de la ville. Des dizaines de cambriolages la nuit ont été signalés. Samedi soir encore, deux jeunes au moins ont été tués par des hommes armés.

Ils sont arrivés au port de Goma en tenue de la police nationale congolaise et désarmés. Escortés par les rebelles de l'AFC-M23, ils ont été conduits vers le stade de l'Unité, le plus grand stade du football de la ville pour ce que le M23 a appelé « une causerie morale ». Parmi ces nouvelles recrues, figurent quelques femmes, venues parfois avec leurs bébés.Selon un responsable du M23, ces policiers vont maintenant recevoir une formation avant de rejoindre leurs nouveaux collègues de l'AFC-M23. Il y a également des militaires et des civils, a précisé ce responsable.« Nous sommes de la police nationale formée pour sécuriser la population. Nous venons ici pour ajouter un plus puis nous rentrerons à Bukavu » a déclaré un de ces policiers qui s’est présenté comme un de leur porte-parole.