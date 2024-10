RDC: une révision de la Constitution ne fait pas l'unanimité au sein de l'Union sacrée

Le président Tshisekedi a ouvertement déclaré que la constitution congolaise n’est pas bonne et annoncé la création d’une commission chargée d’élaborer une constitution « adaptée aux réalités congolaises ». L’opposition et la société civile ont catégoriquement rejeté le projet, qui pourrait déboucher sur la levée de la limitation des mandats et permettre au chef de l’État de se représenter une troisième fois. Cette révision, décriée par l’opposition, ne fait pas non plus l’unanimité parmi les alliés de l'UDPS.

Rfi

div id="taboola-below-article-thumbnails">