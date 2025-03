RDC: vers un partenariat sur les minerais rares avec les États-Unis?

Si elles ne sont encore qu'exploratoires, des discussions en vue d'un possible partenariat sur les minerais rares congolais entre la RDC et les États-Unis existent officiellement, la diplomatie américaine l'ayant confirmé à au moins deux médias - l’agence Reuters et le Financial Times.



« Les États-Unis sont ouverts à la discussion de partenariats dans ce secteur qui sont alignés sur l'agenda "America First" de l'administration Trump », a ainsi déclaré un porte-parole du département d'État après qu'un sénateur congolais a pris contact avec Washington pour proposer un accord en échange d'une aide à la sécurité.



Celui-ci a également souligné que la RDC détenait « une part importante des minéraux critiques nécessaires aux technologies de pointe » parmi lesquels figurent notamment le cobalt, le coltan, ou encore le lithium, autant de ressources dont l'exploitation se heurte à un problème de taille : la plupart des gisements se trouvent en effet dans l’est du pays actuellement en proie à une vaste offensive du groupe AFC/M23, soutenu par le Rwanda, que les autorités de Kinshasa accusent d'ailleurs de contribuer au pillage et à l’exploitation.



Garanties de sécurité

Si les autorités congolaises n'ont, à ce stade, pas détaillé publiquement leurs propositions, le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, assure que les responsables des deux pays ont des échanges quotidiens à ce propos. Initiées par Kinshasa, ces discussions - dont le président Félix Tshisekedi lui-même a exprimé l'intérêt dès la fin février - montrent, quoi qu'il en soit, que la RDC a bien noté l’intérêt des Etats-Unis pour les ressources en minerais et terres rares.



L'idée de partenariat qui fait son chemin entre les États-Unis et la RDC n'est d'ailleurs pas sans ressemblance avec celui actuellement en discussion entre Washington et Kiev avec l'idée de donner à des intérêts américains un accès aux minerais rares en échange de garanties de sécurité.