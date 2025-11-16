Randonnée pédestre : le Président Diomaye a marché aux côtés des Forces armées ce dimanche

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a participé ce dimanche, à une randonnée pédestre aux côtés des éléments des Forces armées sénégalaises.
Accompagné du ministre des Forces armées, du Chef d'État-Major Général des Armées (CEMGA) et des plus hautes autorités militaires, le Chef de l'État a marqué de sa présence cet événement sportif qui venait clôturer la Semaine nationale des Forces armées.
Cette édition était tout particulièrement dédiée au rôle crucial que les militaires sénégalais joueront dans la sécurisation et le succès des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026.
Aux côtés du Ministre des Forces armées, du CEMGA et des autorités militaires, le Chef de l’État a pris part à la randonnée pédestre clôturant la Semaine des Forces armées, dédiée cette année à leur rôle dans les JOJ Dakar 2026. Une marche symbole de cohésion et de préparation. pic.twitter.com/JIdCWT4k6B
— Présidence Sénégal (@PR_Senegal) November 16, 2025
