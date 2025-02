Rapport Cour des Comptes : l'APR pointe du doigt le "comportement irresponsable du nouveau régime", « Ku meunul bahul lu yakku yowa! »

L’alliance pour la République (APR) qui était aux commandes durant cette période a fait face à la presse ce jeudi 13 au lendemain de la publication du rapport pour apporter sa part de vérité. D’après le clan de Macky Sall le comportement irresponsable du nouveau régime va coûter très cher au Sénégal en réputation et en coût d’emprunt. « Ku meunul bahul lu yakku yowa! », fait savoir l’APR.



Dans leur déclaration, l’APR, souligne que « la dette publique est constituée de deux composantes : la dette intérieure, consistant en l'émission de titres publics (bons du Trésor et obligations) au sein des marchés financiers régionaux, et la dette extérieure, consistant en des prêts contractés auprès d'organismes bilatéraux et multilatéraux ainsi que des prêts aux conditions du marché (levée de fonds sur les marchés financiers internationaux, etc.). C'est pourquoi il n'a jamais été question d'y intégrer des facilités financières assimilables à des avances ou des découverts bancaires obtenues des banques locales pour l'exécution de projets et programmes, car elles ne constituent pas des émissions de titres publics », explique-t-il.



Sur les immeubles de l'État qui auraient été vendus

l’Apr indique que ces biens ont été vendus à la SOGEPA et que ladite société est une société d’Etat et qu’en plus, l'article 4 de la loi n°2022-36 du 22 novembre 2022 permet le transfert par l'État à Sogepa. « La Cour elle-même n'émet aucun grief sur la vente puisque d'une part la Sogepa est une société nationale détenue exclusivement par l'État et d'autre part l'article 4 de loi n° 2022-36 du 22 novembre 2022 permet le transfert par l'Etat à la Sogepa, par cession ou à titre gratuit ou onéreux ou par tout autre mode, des droits et immeubles nécessaires à la réalisation de son objet social ».



Evoquant l'encours de la dette de l'administration centrale noté à la page 26 du rapport, les membres de l’ancien régime stipulent que « la Cour des comptes ne fait aucune mention d'incohérence sur les chiffres contenus dans les lois de règlement concernant la dette de l'administration centrale. Au contraire, sur cet aspect, la Cour corrige plutôt les erreurs contenues dans le rapport du ministère des finances, qui n'a pas pris en compte un montant de 81,29 milliards, contrairement à la loi de règlement ».



Pour ce qui est de la disponibilité bancaire de l'État (page 26)

ils estiment que les disponibilités bancaires de l'État, ont été sous-évaluées å 173,6 milliards, un montant largement inférieur aux chiffres du Trésor et ceux des banques, qui positionnent le montant à 263,9 milliards », ajoutent-ils, soutenant qu’il en est de même pour la situation de la dette garantie, où une meilleure coordination entre les services de l'IGF et ceux du ministère de l'Économie et des Finances pourrait aider le nouveau gouvernement à être plus exhaustif dans son rapport, qui fait état d'un montant de 535 milliards contre 2,265 milliards comptabilisés par les services et validés par la Cour des comptes.



Parlant des engagements de l'État vis-à-vis du secteur bancaire,

selon eux, la Cour nous informe qu'à fin décembre 2023, un montant de 2 219,79 milliards a été enregistré partant des déclarations des services du ministère des finances et ceux de l'Économie. Ce montant contraste bien avec le chiffre de 619,8 milliards contenu dans le rapport et dont les tenants actuels gagneraient à nous dire d'où est ce qu'il tient ce chiffre.