Rapport de l'Ofnac 2017-2018: Macky Sall limoge Socé Diop Dione, directrice d'une agence

Des têtes commencent à tomber après la publication des rapports d’activités 2017-2018 de l’Office National de lutte contre la Fraude et la Corruption (Ofnac). Et, la directrice générale de l’Agence de construction des bâtiments et édifices publics (Ecbep), Socé Diop Dione, est la première à être relevée de ses fonctions.



Elle a été épinglée par l'organe de contrôle pour les "délits d'escroquerie et complicité d’escroquerie portant sur des deniers publics".



Selon les informations exclusives de Libération online, le Président Macky Sall a acté la décision mercredi matin en Conseil des ministres. Jointe par nos confrères, Socé Diop Dione a tenu à remercier le chef de l’Etat pour la confiance placée en elle.