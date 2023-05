Rassemblement F24 : Khalifa Sall hué lors de son discours par des manifestants

Décidément, le courant ne passe plus entre Khalifa Sall et la jeunesse de l’opposition. Le leader du mouvement Taxawu Sénégal a été hué par des manifestants venus au rassemblement du mouvement des Forces vives de la nation (F24), à la Place de la Nation. Sous les huées, le message de Khalifa Sall a été presque inaudible. Il demande aux manifestants d’adopter un autre comportement.



« Ce que vous faites ne donnera aucun espoir et cela ne m’impressionne guère. Il faut qu’on soit uni pour pouvoir atteindre nos objectifs. Ce n’est pas avec ces genres de comportement qu’on parviendra à changer les choses », a dit Khalifa Sall sous les huées des manifestants.



Le leader de Taxawu Sénégal n’a pas poursuivi son discours, il a été interrompu par des manifestants qui scandaient « Sonko, Sonko, Sonko ».



Pour rappel, l'ancien édile de la ville de Dakar, Khalifa Sall, a annoncé accepter de prendre part au dialogue politique appelé par le Président Macky Sall. Ce qui est à l’origine du clash entre Barthélémy Dias et Ousmane Sonko. Le maire de Dakar est d’avis qu’il faut prendre part à ce dialogue, seul moyen, selon lui, de discuter de l’amnistie pour son mentor Khalifa Ababacar Sall afin que ce dernier puisse participer à la présidentielle de 2024, pour Ousmane Sonko, il est hors de question de s’assoir autour de la même table que chef de l’Etat.