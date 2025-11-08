Réseau social
Rassemblement du Collectif Niakhtou National à Sacré-Cœur : Talla Sylla arrêté



L’ancien maire de Thiès, Talla Sylla, a été arrêté ce samedi 8 novembre 2025 au terrain de Sacré-Cœur 3, sur la VDN à Dakar, lors du rassemblement du Collectif Niakhtou National, empêché par les forces de l’ordre. Malgré les réserves du Préfet de Dakar et une proposition de délocalisation du meeting formulée le 6 novembre, les organisateurs avaient maintenu leur appel à se réunir entre 17h et 21h pour dénoncer la vie chère, la gouvernance et l’injustice sociale.
 
 
Mais très tôt dans la journée, un dispositif policier important a encerclé le site, empêchant tout regroupement. Plusieurs vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent Talla Sylla entouré d’agents en uniforme, vigoureusement interpellé puis embarqué dans un véhicule de police.
Samedi 8 Novembre 2025 - 15:26


