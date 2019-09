Real : Benzema et son entente avec CR7

Dans un documentaire de la chaîne RMC Sport, l'attaquant du Real Madrid Karim Benzema (31 ans, 3 matchs et 2 buts en Liga cette saison) a évoqué sa relation avec Cristiano Ronaldo (34 ans, 2 matchs et 1 but en Serie A cette saison). L'ancien Lyonnais ne garde que de bons souvenirs de son ex-partenaire, désormais à la Juventus Turin.