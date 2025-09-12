Real Madrid : Antonio Rüdiger sera absent pendant trois mois

Le Real Madrid a annoncé ce vendredi la blessure d'Antonio Rüdiger (32 ans, 1 match toutes compétitions cette saison), touché au muscle droit fémoral de la jambe gauche. Le défenseur central allemand sera absent environ trois mois, a précisé le club espagnol dans un communiqué médical.
Un coup dur pour l'ancien joueur de Chelsea, en difficulté depuis plusieurs mois avec la Maison Blanche mais également la Nationalmannschaft.
