Real Madrid : Antonio Rüdiger sera absent pendant trois mois
Le Real Madrid a annoncé ce vendredi la blessure d'Antonio Rüdiger (32 ans, 1 match toutes compétitions cette saison), touché au muscle droit fémoral de la jambe gauche. Le défenseur central allemand sera absent environ trois mois, a précisé le club espagnol dans un communiqué médical.
 
 Un coup dur pour l'ancien joueur de Chelsea, en difficulté depuis plusieurs mois avec la Maison Blanche mais également la Nationalmannschaft.
Moussa Ndongo

Vendredi 12 Septembre 2025 - 19:40


