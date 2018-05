Réal Madrid : Carvajal absent entre 2 et 3 semaines (Medias)

Selon les informations de 'Onda Cero', Dani Carvahal aurait encore quelques options pour pouvoir se présenter en Russie avec la sélection espagnole dans les prochaines semaines pour la Coupe du monde.



Alors que le joueur était tombé en pleurs après sa blessure, le joueur pourrait finalement se remettre sur pied plus vite que prévu. Bien que le Real Madrid n'ait pas encore donné de communiqué, la presse espagnole affirme que le joueur souffrirait d'une légère blessure.



Les examens médicaux passés indiqueraient une déchirure musculaire, raison pour laquelle le défenseur central espagnol devrait attendre entre deux et trois semaines avant de reprendre du service.



Ainsi, Lopetegui pourrait prendre la décision de le garder dans son groupe, puisque le joueur ne devrait manquer qu'un seul match de la phase de groupe en raison de sa blessure. En revanche, il ne s'agit pas de n'importe quel match puisque le premier se jouera contre le Portugal de Cristiano Ronaldo.



Le sélectionneur aura donc le dernier mot à prendre dans cette décision, et pourrait aussi décider de ne pas risquer le joueur et de le remplacer par Marc Bartra ou Sergi Roberto dans sa liste.