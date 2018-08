Real Madrid : Marcelo surpris par son statut de remplaçant

Le Real Madrid s’est largement imposé à Girona (1-4) pour le compte de la deuxième journée de Liga, hier dimanche. A l’heure de jeu, le latéral madrilène Marcelo a cédé sa place au Français Raphaël Varane. Chose rare pour être signalée. En zone mixte, le Brésilien s’est confié sur ce changement, qu’il n’a pas compris.

«J’ai été surpris par le changement, mais je respecte la décision de l’entraîneur. Je voulais continuer, car je me sens bien, à 100% », a-t-il lâché dans « Foot mercato » Malgré cela, il s’est aussi réjoui de cette belle victoire. «Nous sommes sur la bonne voie et nous sommes sûrs de nous améliorer à chaque match. Nous avons fait un bon match et nous avons pris les trois points. »