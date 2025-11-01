Real Madrid, OL : Endrick a des dizaines de clubs à ses trousses

Demain soir, l’Olympique Lyonnais va défier le Stade Brestois pour le compte de la 11e journée de Ligue 1. Un championnat que pourrait bientôt découvrir Endrick. A 19 ans, l’attaquant évolue depuis un peu plus d’un an en Liga, après avoir fait des débuts fracassants en Série A brésilienne sous le maillot de Palmeiras. Dans la capitale ibérique, l’international auriverde (14 sélections, 3 buts) a participé à 37 rencontres toutes compétitions confondues la saison dernière sous les ordres de Carlo Ancelotti Le temps pour lui de marquer 7 buts et de délivrer 1 passe décisive. Mais le jeune joueur a eu peu de temps de jeu à se mettre sous la dent (847 minutes jouées l’an dernier, ndlr), lui qui n’a été seulement titulaire que 8 fois.



Cette saison, sa situation s’est malheureusement empirée après l’arrivée de Xabi Alonso. Blessé durant de longues semaines, Endrick a vu Gonzalo Garcia lui passer devant pour occuper le rôle de doublure de Kylian Mbappé. Résultat : il n’a pas encore joué la moindre minute cette saison. Fermé à un départ durant le mercato d’été et les semaines qui ont suivi, le Brésilien, qui était bien décidé à se battre pour sa place, a peu à peu changé son fusil d’épaule. Désormais, il n’exclut plus de s’en aller durant le mois de janvier si sa situation n’évolue pas plus. Il a toujours en ligne de mire la Coupe du Monde 2026 et surtout l’envie de jouer et de progresser sur le Vieux continent. Ce qu’il ne peut pas faire en restant sur le banc.



Endrick est très courtisé mais l’OL est sa priorité

Cette semaine, nous vous avons expliqué sur notre site qu’Endrick est très sensible à l’approche de l’Olympique Lyonnais. Un club qui coche toutes les cases. En effet, il manque un numéro 9 titulaire depuis les départs d’Alexandre Lacazette et de Georges Mikautadze. Malgré l’arrivée de Martin Satriano et des options de secours comme Pavel Sulc, les Gones manquent d’un taulier devant comme l’avait avoué Matthieu Louis-Jean, amer, à la fin du dernier mercato. Endrick aura donc du temps de jeu et l’occasion de s’exprimer dans un grand championnat européen, sous les ordres d’un entraîneur qu’il apprécie, Paulo Fonseca. Tous les voyants sont donc au vert pour les pensionnaires du Groupama Stadium, qui discutent d’un prêt sans option d’achat avec une prise en charge partielle du salaire du Brésilien.



Toutefois, UOL a expliqué dans la semaine que le clan Endrick reste ouvert à d’autres options, dont celle de rester à Madrid si finalement son cas évolue. Car il y a du monde qui veut accueillir Endrick durant ce mois de janvier. Selon nos informations, l’attaquant a des touches au Brésil, au Mexique, en Major League Soccer, en Russie ainsi qu’au Moyen Orient. Des pistes inexploitées par son entourage nous a-t-on fait savoir. Mais ce n’est pas tout. En plus de Lyon, il a des dizaines d’options sérieuses en Europe, dans de grands championnats, selon des sources proches. D’autres sources, au Brésil, elles vont plus loin et nous précisent que le Bayer Leverkusen, l’AS Roma, le FC Porto et deux grosses écuries de Premier League ont notamment tâté le terrain. Ce qui est sûr, c’est que c’est bien l’OL qui est sa priorité et qui a toutes les chances de l’accueillir cet hiver, à moins d’un retournement de situation.