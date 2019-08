Real Madrid: Zinedine Zidane réclame Kalidou Koulibaly

Zinédine Zidane compte sur le défenseur sénégalais de Naples pour stabiliser sa défense. Selon Record qui donne la nouvelle, c'est parce que le coach madrilène est inquiet de l'état de forme de deux de ses poulains (Varane et Nacho Fernandez), de l'adaptation de la nouvelle recrue portugaise Militao et de l'âge avancé de Sergio Ramos, qu'il veut recruter Koulibaly



Sous contrat avec Naples jusqu'en 2024, la clause de Koulibaly passera à 150 millions d'euros, soit 97 milliards de Fcfa, en juin 2020. Un prix exorbitant qui ferait de lui le défenseur le plus cher au monde.