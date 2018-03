Real Madrid : les fans ne veulent pas de Neymar

Les rumeurs d’un transfert de Neymar en direction du Real Madrid s’enchaînent depuis plusieurs semaines. As et Mundo Deportivo ont notamment évoqué un départ pour le Real Madrid et le FC Barcelone ce matin. Pour savoir si les supporters madrilènes seraient favorables à l’arrivée du Brésilien, le quotidien AS a réalisé un sondage.



Plus de 100 000 personnes se sont exprimées et surprise, les résultats sont en défaveur d’un transfert.

Ainsi, 59,7% des supporters madrilènes (57 784 personnes) sont opposés à la venue de l’ancien Barcelonais au sein du club merengue. Un chiffre surprenant compte tenu de la forme éclatante de Neymar (28 buts en 30 matches) avant sa blessure contractée contre l’Olympique de Marseille.

40,27% des fans ont, eux, répondu favorablement à une éventuelle venue de "Ney" (38 966 personnes).