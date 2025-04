Real Madrid : les sanctions sont tombées pour Mbappé, Rüdiger et Ceballos

La décision est tombée et elle est finalement à moindre mal pour le Real Madrid, qui se déplace ce mardi soir (20h00 GMT) sur le terrain d’Arsenal en quart de finale aller de la Ligue des champions et qui n’aura pas de nouveaux suspendus à l’Emirates Stadium.



En effet, ce vendredi, la Commission de discipline de l’UEFA n’a pas été trop dur dans ses sanctions contre Kylian Mbappé, Antonio Rüdiger et Dani Ceballos suite à leurs provocations à l’égard du public de l’Atlético Madrid après leur qualification au Wanda Métropolitano en 8ème de finale retour de C1.



Mbappé et Rüdiger ont pris du sursis

Si Vinicius Jr, houspillé par le public, s’en tire à bon compte sans aucune procédure disciplinaire ouverte, Kylian Mbappé qui s’était touché les parties génitales en direction du public et Antonio Rüdiger qui avait mimé une décapitation ont eu droit à la totale amende + suspension avec sursis. L’Allemand devra s’acquitter d’une amende de 40 000€ et d’un match de suspension qui « n’est pas immédiatement applicable et soumis à une période probatoire d’un an à compter de la date de la présente décision ».



Sanction similaire mais amende moindre pour le Français (30 000€) alors que Ceballos se contente de l’amende (20 000€).

S’il espérait la clémence pour ses hommes, Carlo Ancelotti évite quand même la suspension directe qui aurait forcément été beaucoup plus préjudiciable.





