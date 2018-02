Real : Zidane défend encore Benzema

Peu efficace devant le but cette saison, l'attaquant du Real Madrid Karim Benzema (30 ans, 16 matchs et 2 buts en Liga cette saison) reste sur une série de 4 matchs de suite sans trouver le chemin des filets. Malgré les critiques des observateurs et des supporters, l'entraîneur madrilène Zinédine Zidane conserve sa confiance en l'ancien Lyonnais.



« J'ai confiance en l'intégralité de mon effectif, pas seulement en Karim. Nous avons beaucoup de matchs, nous allons jouer et il en a besoin. Nous sommes tous prêts », a répété le technicien français devant les médias.



Malgré ses difficultés, Benzema reste soutenu par son entraîneur et ses coéquipiers. Un bon moyen de le relancer à l'approche de la fin de la saison ?

Source : Maxifoot