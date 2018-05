Real et Barça seront au « Super Mondial des Clubs »

12 clubs prendraient part à ce nouveau format de Coupe du Monde des Clubs. Le Barça et le Real Madrid en feraient partie.

Les autres formations sélectionnées seront les suivantes : Bayern, Milan, Liverpool, Ajax, Inter, Manchester United, Juventus et Paris Saint Germain.

Deux autres équipes viendraient se joindre à la fête. Le choix s'effectuerait entre Manchester City, Chelsea, Atlético, Porto, Benfica et Borussia.



Le choix de la FIFA se baserait sur l'historique de ces équipes. Le média espagnol affirme que la FIFA prendrait en compte le bilan de victoires obtenues par les clubs tout au long de l'histoire.

L'objectif est de faire en sorte que les meilleurs clubs de l'histoire du football participent à la compétition. Le Barça et le Real Madrid seraient donc les deux participants espagnols. L'Atlético pourrait être le troisième.



Le premier 'Super Mondial des clubs' aurait lieu en 2021 dans le cas où le projet était validé et regrouperait des représentants de tous les continents. Ce serait en somme une véritable fête du football.

