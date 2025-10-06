Rebaptisation du boulevard de la Libération au nom d’Abdoulaye Wade : Le PDS salue un « acte fort de reconnaissance »

Le Parti démocratique sénégalais (PDS) a exprimé sa « profonde émotion » et sa « grande satisfaction » à la suite de la décision de la commune de Dakar-Plateau de rebaptiser le boulevard de la Libération en boulevard Président Abdoulaye Wade.



Dans un communiqué publié ce lundi 6 octobre 2025, le parti libéral salue un acte hautement symbolique en hommage à un homme qui a consacré sa vie entière au service du Sénégal et du continent africain.



« Ce geste symbolique, inscrit dans le cœur de la capitale, représente un acte fort de reconnaissance nationale à l'endroit d'un homme qui, toute sa vie durant, a mis son intelligence, son courage et sa vision au service du Sénégal et de l'Afrique », lit-on dans le communiqué.



Le PDS a également adressé sa gratitude au maire de Dakar-Plateau et à son équipe municipale pour cette « initiative républicaine » venant, selon le parti, « saluer l’œuvre » d’un des plus grands bâtisseurs de la nation sénégalaise.