Rebondissement dans la crise politique à Madagascar

Les députés de l'opposition réclament la démission du Premier ministre, nommé il y a 10 jours et présenté comme un homme de consensus.



Ils ont manifesté ce jeudi, Place du Treize Mai pour exiger le départ de Christian Ntsay et la sortie de certains de ses ministres du gouvernement.



La réaction du Premier ministre malgache ne s'est pas fait attendre.



Dans une déclaration devant la presse cet après-midi, Christian Ntsay, a lancé un appel à l'apaisement et au dialogue pour mettre fin à la crise à Madagascar.