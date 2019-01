Réception de la Carte électorale : le Rewmi décèle déjà un parfum de fraude

«L’article qui régit le dépôt des plénipotentiaires s’arrête uniquement à la désignation des plénipotentiaires au niveau des départements et des arrondissements. Mais il nous a été révélé que le parti au pouvoir en plus de ces deux dépôts était en train de déposer des plénipotentiaires pour les communes», a fustigé Ass Babacar Gueye.



Le plénipotentiaire du candidat Idrissa Seck d’expliquer que ce procédé laisse penser qu’ «il y a anguille sous roche». Ce qui le pousse à interpeller le préfet : «nous dénonçons cela et demandons au préfet de s’en tenir uniquement aux dispositions réglementaires c’est-à-dire le dépôt à deux niveaux, en attendant le dépôt des mandataires des centres de vote et des représentants des bureaux de vote. Ce niveau de représentation n’existe pas, donc c’est une volonté de maillage sur les communes et cela nous le dénonçons.»



Très remonté, M. Guèye convoque les textes pour indiquer qu’ «en son article L68 il (le Code électoral) dit carrément que chaque candidat doit désigner un plénipotentiaire dans chaque circonscription administrative. Si on s’oppose à cela, le préfet est obligé de se ranger du côté de la loi. La commune n’est pas une circonscription administrative