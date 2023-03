Reconvoqué ce lundi, Dr Babacar Niang risque un déferrement

Le patron de Suma Assistance, Dr Babacar Niang devra se présenter, ce lundi, à la Sûreté urbaine (Su) pour répondre à une nouvelle convocation, ce lundi 27 mars. D'après nos confrères de Libération, le toubib risque d’être déféré devant le procureur de la République, qui devra sceller son sort.



Le mis en cause a été arrêté mardi dernier suite à un avis de recherche et d’arrestation émis par la Sûreté Urbaine (SU). Il est poursuivi pour "non-assistance à personne en danger" et "homicide involontaire", suite à la plainte de la famille de Mamadou Ly dit Doudou Fall, agent à la mairie de la Médina, qui a succombé à ses blessures après qu’il a été lynché, lors des manifestations du jeudi 16 mars dernier.