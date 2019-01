Recours de Khalifa Sall : la CEDEAO va statuer le 7 février prochain

La Cour de justice de la CEDEAO, statuant en matière de référé, va rendre sa décision le 7 février prochain, sur le recours introduit par les avocats de l’ex-édile de Dakar, Khalifa Ababacar Sall, suite à la décision du Conseil constitutionnel de recaler sa candidature.



Dans leur requête, Me Ciré Clédor Ly et ses camarades dénoncent la violation des droits de leur client, après que les 7 sages ont pris la décision d’écarter de la liste des candidats à l’élection présidentielle de février 2019.



Ils demandent à cet effet, la suspension du processus électoral jusqu’à ce que la CEDEAO statue sur la violation de ses droits politiques et le report de la date des élections.