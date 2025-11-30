Reddition des comptes : «Sur la méthode, il y a des améliorations à faire» (Me Mame Gueye)

L’ancien bâtonnier de l’ordre des avocats du Sénégal, Me Mame Adama Gueye, a estimé ce dimanche que la reddition des comptes en cours nécessite «des améliorations» sur la méthode, dans un contexte où les partisans du pouvoir crient à la lenteur du système, alors que l’opposition dénonce une «chasse aux sorcières».



«Je suis pour la reddition des comptes. Du point de vue de la méthode, il y a des améliorations à faire. Il a beaucoup de dossiers. Les autorités doivent prioriser les dossiers les plus importants et respecter une certaines logique. Je m’étonne qu’on ne nous ait pas encore annoncés certaines mesures concernant les responsables qui ont fait sortis indûment l’argent du trésor», a dit Me Mame Gueye, au cours de l’émission "Objection", sur Sud fm.



L’avocat a aussi dit ne pas avoir «l’impression que les choses sont faites avec la meilleure méthode possible». Pour cette raison, il a appelé les autorités à miser sur un équilibre : «poursuivre avec détermination et respecter les droits des personnes» accusées.



En ce qui concerne toutes les demandes de cautionnement refusées par la justice dans le cadre de la reddition des comptes, Me Mame Gueye s’est voulu clair : «sur le principe, je suis contre le fait qu’on puisse acheter sa liberté».