Réforme du système de gestion des élections : Le COSCE magnifie la décision du Président Bassirou Diomaye Faye

Le Collectif des organisations de la société civile pour les élections (COSCE) magnifie l’annonce faite par le Président de la République lors de son adresse à la Nation le 3 Avril 2024, relative à l’ouverture de larges concertations pour la réforme du système de gestion des élections au Sénégal.



Le COSCE salue cette initiative qui magnifie son engagement depuis 2019 dans la promotion de réformes de la justice et de modernisation du système électoral, indique un communiqué.



Selon le document, l’inscription sur le fichier électoral concomitamment à la délivrance de la carte nationale d’identité, la rationalisation du nombre de partis politiques ainsi que leur financement, la mise en place d’une commission électorale indépendante avec un renforcement de ses moyens de fonctionnement et ses prérogatives, sont en « phase avec les recommandations formulées par la mission d’observation du COSCE lors du scrutin présidentiel du 24 Mars 2024 ».



En ce qui concerne la CENI, le COSCE salue la « volonté de mettre en place une autorité indépendante d’organisation, de supervision et de contrôle du processus électoral ».



Aussi, le Collectif estime qu’il y a lieu « d’éviter de dupliquer les modèles de CENI existants et de s’orienter vers des fonctions, missions et prérogatives plus adaptées au système électoral sénégalais ».



Autant, le COSCE continue de « travailler sur ces différents sujets tendant à améliorer le cadre de gestion des élections au Sénégal ».



Mieux, Collectif des organisations de la société civile pour les élections indique qu’il organisera dans les semaines à venir, des « ateliers régionaux d’évaluation du processus électoral et une table ronde au niveau national avec l’ensemble des parties prenantes au processus afin de finaliser son recueil de recommandations et bonnes pratiques en soutien aux projets de réformes électorales proposées ».



Ainsi, le COSCE magnifie également le « ferme engagement relevé dans le sens d’œuvrer pour la consolidation de la gouvernance démocratique et électorale sénégalaise ».





Organisations signataires :



RADDHO, RESEAU SIGGIL JIGGEEN, ONG 3D, LSDH, ONDH, URAC, AJED, OSIDEA, CERAG, HANDICAP FORM EDUC, OXY-JEUNES, PRÉSENCE CHRÉTIENNE, AFEX.