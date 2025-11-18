Réformes judiciaires : le Président Bassirou Diomaye Faye a reçu le Bâtonnier Aly Fall

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a reçu en audience, ce mardi 18 novembre 2025, Me Aly Fall, Bâtonnier de l’Ordre des avocats du Sénégal. Cette rencontre, tenue au Palais, a permis un large échange sur l’avenir de la profession d’avocat, les défis de la justice sénégalaise et les pistes de réforme en cours.
Selon la Présidence, les discussions ont porté sur « les défis et perspectives de la profession, le renforcement de l’État de droit ainsi que l’accompagnement des réformes structurelles visant à bâtir une justice plus accessible, plus efficace et davantage respectueuse des droits fondamentaux ». Le Bâtonnier a partagé les préoccupations et suggestions du Barreau concernant la modernisation des procédures, la qualité de la défense et le rôle de l’avocat dans un système judiciaire en transformation.
Le Chef de l’État a, pour sa part, réaffirmé son attachement à une justice indépendante et crédible. Bassirou Diomaye Faye a rappelé son engagement à promouvoir « un système judiciaire orienté vers le service du citoyen », fondé sur l’impartialité, la transparence et le respect strict des droits fondamentaux.
Selon la Présidence, les discussions ont porté sur « les défis et perspectives de la profession, le renforcement de l’État de droit ainsi que l’accompagnement des réformes structurelles visant à bâtir une justice plus accessible, plus efficace et davantage respectueuse des droits fondamentaux ». Le Bâtonnier a partagé les préoccupations et suggestions du Barreau concernant la modernisation des procédures, la qualité de la défense et le rôle de l’avocat dans un système judiciaire en transformation.
Le Chef de l’État a, pour sa part, réaffirmé son attachement à une justice indépendante et crédible. Bassirou Diomaye Faye a rappelé son engagement à promouvoir « un système judiciaire orienté vers le service du citoyen », fondé sur l’impartialité, la transparence et le respect strict des droits fondamentaux.
Autres articles
-
Convocation du journaliste Mamadou Fofana (Sen TV) : la RADDHO appelle à la déjudiciarisation des délits de presse
-
Gestion de la SENUM SA, DIG DASH, cybermenaces : Thierno A. Sall adresse une question écrite au ministre de la Communication
-
Coalition Diomaye Président : AMFIT de Sanoussi Diakité réaffirme son engagement et se dit prêt à travailler avec Aminata Touré
-
Propos jugés offensants : le MONAPH exige des excuses de Diéguy Diop et brandit des poursuites
-
Situation économique tendue : le RV/ACD appelle à des mesures urgentes de sortie de crise