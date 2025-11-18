Réformes judiciaires : le Président Bassirou Diomaye Faye a reçu le Bâtonnier Aly Fall

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a reçu en audience, ce mardi 18 novembre 2025, Me Aly Fall, Bâtonnier de l’Ordre des avocats du Sénégal. Cette rencontre, tenue au Palais, a permis un large échange sur l’avenir de la profession d’avocat, les défis de la justice sénégalaise et les pistes de réforme en cours.



Selon la Présidence, les discussions ont porté sur « les défis et perspectives de la profession, le renforcement de l’État de droit ainsi que l’accompagnement des réformes structurelles visant à bâtir une justice plus accessible, plus efficace et davantage respectueuse des droits fondamentaux ». Le Bâtonnier a partagé les préoccupations et suggestions du Barreau concernant la modernisation des procédures, la qualité de la défense et le rôle de l’avocat dans un système judiciaire en transformation.



Le Chef de l’État a, pour sa part, réaffirmé son attachement à une justice indépendante et crédible. Bassirou Diomaye Faye a rappelé son engagement à promouvoir « un système judiciaire orienté vers le service du citoyen », fondé sur l’impartialité, la transparence et le respect strict des droits fondamentaux.

