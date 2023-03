Refus de collaborer avec Mimi Touré : à quoi joue le PDS ? (Fatou Ndiaye Blondin Diop)

Lors d’une rencontre avec la coalition Yewwi Askan Wi (Yaw) pour une mise en place d’une plateforme de lutte de l’opposition, le Parti Démocratique (PDS) a fait part de son rejet de toute collaboration avec Aminata Touré. Interrogée sur la décision du parti de Me Abdoulaye Wade, Ndeye Fatou Ndiaye Blondin Diop dit « ne pas comprendre à quoi joue le PDS ».



« On est en train de défendre une cause : quelle est cette cause ? Qui sont ceux qui voudraient que cette cause avance ? C’est de ça qu’on parle », a avancé l’invité du Jury du dimanche sur Iradio, de ce 12 mars.



Selon le membre de la coalition Yaw : « Personne ne se fait d’illusion sur les propos qu’elle a tenus, sur le rôle qu’elle a joué dans tel ou tel dossier, que ce soit Karim Wade, Khalifa Sall et même au mois de juillet dernier à l’encontre de Ousmane Sonko. Personne n’a oublié ».



« Mais, s’est-elle questionnée, est-ce que nous allons nous cantonner à des querelles de personnes quand l’État sénégalais est en danger ? ». Avant de suggérer : « Il faut qu’on ait des gens de stature d’État. Il ne faut pas que tout soit sur la place publique et que ce soit du show. Non. J’avoue que je ne comprends pas à quoi joue le Pds. Et ça n’engage que moi, ni Yewwi Askan Wi, ni Avenir Senegaal Bi Ñu Bëgg ».



La conseillère départementale élue à Mbour sous la bannière Yewwi Askan Wi (Yaw) en remet une couche : « comment le Pds peut vomir Mimi Touré et faire ami-ami avec l’Apr ? Mais qui a donné les ordres à Mimi Touré de faire ce qu’elle a fait ? Qui est-ce qui a cautionné ? ».