Refus de recevoir au stade Lat Dior : la LSFP sanctionne Génération Foot et Diambars

La décision est tombée. Les deux centres de formation Génération Foot et Diambars ont été déclarés forfait par la Commission de discipline de la Ligue sénégalaise de Football professionnel (LSFP). Cette sanction survient après que les académies de Saly et de Déni Birame Ndao ont refusé de se déplacer au stade Lat Dior de Thiès pour y recevoir respectivement l’US Gorée et la Sonacos lors de la deuxième de Ligue 1.



Sur ce, la LSFP a décidé de les sanctionner : « Génération Foot Diambars perdent par forfait leur rencontre contre l'US Gorée et la SONACOS, comptant pour la deuxième journée de Ligue 1, ils devront payer une amende de 300.000 FCFA chacun ». Pour leur part, l'US Gorée et la Sonacos ont été déclarés vainqueur par forfait.



Dans son édition de ce mercredi 15 novembre, le quotidien sportif « Stades » révèle que Génération Foot et Diambars disposent d’un délai de trois (3) jours à compter de la notification de la présente décision pour interjeter appel.



Génération Foot, qui a également boycotté la troisième journée, en refusant d’affronter Jamono de Fatick au stade Lat Dior, pourrait être frappé d’un forfait général comme le stipule l'article 29 de la LSFP.

« Toute équipe déclarée ou déclarant forfait deux fois au cours de la même saison en compétitions officielles de la même catégorie sera déclarée forfait général. Les résultats de tous ses matchs seront annulés ».



Interpellé sur cette décision, après un premier forfait devant la Sonacos, un des dirigeants de Diambars informe que, pour le moment, rien n'a été décidé sur la position à adopter lors de la 4e journée de Ligue 1 contre le Casa Sports prévue le dimanche 19 novembre 2023 au stade Lat Dior.



« Nous n’avons rien décidé pour le moment. On doit se réunir pour prendre une décision dans la semaine », informe dans Stades un membre de Diambars.



D'après un membre de la Fédération sénégalaise de Football, si le forfait général est déclaré, Génération Foot et Diambars seront relégués en National 1.